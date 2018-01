Déficit comercial da Argentina com o Brasil diminui Nas relações comerciais entre Brasil e Argentina, o país vizinho fica com o saldo negativo. Contudo, em janeiro deste ano, a Argentina conseguiu reduzir este déficit para a metade do que foi registrado, na média, nos meses do ano passado. Segundo a empresa de consultoria Abeceb, responsável pelo levantamento, neste mês, o déficit comercial da Argentina com o Brasil ficou em US$ 183 milhões, ao passo que, no ano passado, a mediana foi de US$ 306 milhões. De acordo com o relatório apresentado, as exportações argentinas ao Brasil continuaram crescendo no primeiro mês de 2006 - foram de US$ 535 milhões, 25% acima das registradas no primeiro mês de 2005. Porém, o resultado de janeiro foi apenas 1,7% superior ao de dezembro do ano passado. O levantamento destaca, entretanto, que as importações argentinas de produtos brasileiros frearam seu dinamismo, e o saldo bilateral melhorou significativamente para a Argentina. O documento indicou que, "a Argentina continua sendo o segundo destino dos produtos brasileiros, ao passo que ocupa o terceiro lugar entre os fornecedores de produtos aos país vizinho." Negociações Os dois países definiram ontem mecanismo de salvaguardas. O sistema foi rebatizado de "Mecanismo de Adaptação de Competitividade" (MAC), denominação que substitui a que havia sido usada nos últimos meses, a de Cláusula de Adaptação Competitiva (CAC). O principal objetivo do mecanismo é impedir eventuais "invasões" de produtos Made in Brazil na Argentina e vice-versa. Porém, enquanto os governos brasileiro e argentino comemoraram o acordo, o setor privado considerou que, mais uma vez, o Brasil simplesmente cedeu à Argentina.