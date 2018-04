Déficit comercial da zona do euro fica abaixo do esperado A zona do euro registrou um déficit comercial em dezembro muito menor do que o esperado, à medida que as importações encolheram mais rapidamente do que as exportações, mas o resultado de 2008 foi deficitário, revertendo o superávit do ano anterior. De acordo com a Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia, o déficit comercial dos 15 países que usam o euro como moeda em dezembro foi de 700 milhões de euros --sem ajuste--, ante 3,9 bilhões de euros um ano antes e expectativas de mercado de um déficit de 7 bilhões de euros. Na comparação anual, as importações caíram 5 por cento em dezembro, enquanto as exportações encolheram 2 por cento, informou a Eurostat. Para o ano de 2008 como um todo, a zona do euro registrou um déficit comercial de 32,1 bilhões de euros ante superávit de 15,8 bilhões de euros em 2007. (Reportagem de Jan Strupczewski)