Déficit comercial dos Estados Unidos cai 0,3% em junho O déficit comercial dos Estados Unidos caiu 0,3% em junho e ficou em US$ 64,8 bilhões, informou nesta quinta-feira o Departamento de Comércio. A maioria dos analistas esperava que o rombo fosse um pouco menor, de US$ 64,5 bilhões. O governo, que tinha informado anteriormente que o déficit em maio havia sido de US$ 63,8 bilhões, corrigiu nesta quinta este número e afirmou que saldo negativo nesse mês foi de US$ 65 bilhões.