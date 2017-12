Déficit comercial dos Estados Unidos cai 4,1% em fevereiro O déficit dos Estados Unidos em seu comércio exterior de bens e serviços caiu 4,1% em fevereiro, ficando em US$ 65,7 bilhões, informou, nesta quarta-feira, o Departamento de Comércio. O resultado ficou abaixo das expectativas de analistas, que haviam calculado algo em torno de US$ 67,3 bilhões. A diminuição foi resultado de uma queda de 2,3% nas importações, que atingiram US$ 178,72 bilhões no período - a maior queda desde março do ano passado. Ao mesmo passo, as exportações caíram 1,4%, chegando a US$ 80,5 bilhões. Apesar do alívio, analistas não acreditam que a tendência será mantida nos próximos meses. Com o resultado, economistas provavelmente revisarão seus cálculos do crescimento sobre o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, uma vez que o déficit comercial representa uma diminuição no crescimento da economia. China O déficit comercial dos Estados Unidos com a China foi o menor desde março de 2005, chegando a US$ 13,8 bilhões em fevereiro. Em janeiro, o déficit tinha chegado ao número mensal sem precedentes de US$ 68,588 bilhões, depois que, em 2005, os EUA registraram um saldo negativo em seu comércio exterior de US$ 723,616 bilhões. Nos dois primeiros meses deste ano, o déficit do comércio exterior dos EUA somou US$ 134,33 bilhões, frente aos US$ 118,381 bilhões do mesmo período de 2005.