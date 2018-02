Déficit comercial dos EUA aumenta 18,2% em setembro

O déficit comercial mensal cresceu para 36,5 bilhões de dólares, ante dado revisado de 30,8 bilhões de dólares em agosto. Analistas de Wall Street esperavam que o saldo negativo aumentasse para cerca de 31,65 bilhões de dólares.

Tanto as exportações quanto as importações tiveram o melhor mês desde dezembro de 2008. Mas em um sinal de melhora da atividade econômica, as importações cresceram 5,8 por cento em setembro, maior alta mensal desde março de 1993, e as exportações subiram 2,9 por cento.

(Reportagem de Doug Palmer)