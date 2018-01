Déficit comercial dos EUA cai em outubro O déficit na balança comercial dos Estados Unidos caiu para US$ 35,07 bilhões em outubro, de um nível revisado de US$ 37,10 bilhões em setembro, conforme dados divulgados hoje pelo Departamento do Comércio. Inicialmente, o departamento havia anunciado que o déficit de setembro tinha ficado em US$ 38,03 bilhões. O rombo das trocas comerciais ficou abaixo da previsão média de 22 analistas de que o mês fechasse com um déficit de US$ 36 bilhões. Os analistas já previam declínio do déficit após vários varejistas terem realizado em julho e agosto suas compras externas para a temporada de Natal, em antecipação ao blecaute nos Portos da Costa Oeste dos Estados Unidos. O dado do déficit deverá contribuir para um dado mais forte sobre o Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre, já que os déficit são subtraídos do crescimento geral da economia. Em outubro, as importações caíram 2,4%, para US$ 117,05 bilhões, com a redução da demanda por bens generalizados, com exceção das compras de petróleo cru. As importações de automóveis tiveram um recuo de US$ 906 milhões, para US$ 16,78 bilhões, abaixo do nível recorde de setembro. As compras de bens de capital, como semicondutores e computadores, diminuíram em US$ 1,42 bilhão, para US$ 22,14 bilhões, o menor nível desde agosto de 1998. As compras externas de bens de consumo, como brinquedos, caíram em US$ 1,3 bilhão. As exportações norte-americanas recuaram 1,03%, para US$ 81,98 bilhões, refletindo as vendas menores de automóveis e bens de capitais, como semicondutores, motores industriais e equipamentos de telecomunicações. Déficit com o Brasil cresce O déficit dos Estados Unidos nas trocas comerciais com o Brasil subiu para US$ 510 milhões em outubro, de US$ 421 milhões em setembro, de acordo com dados não ajustados do Departamento do Comércio dos Estados Unidos. As informações são da Dow Jones.