Déficit comercial dos EUA cai em US$ 3,6 bilhões Mesmo com o governo prevendo uma alta no déficit comercial (exportações maiores que importações) dos Estados Unidos, março apresentou uma queda de US$ 3,6 bilhões na cifra em relação ao mês anterior, fechando o período em US$ 62 bilhões. A queda, de 5,5%, foi resultado de um aumento das vendas - especialmente de bens industriais - e de uma queda nas importações. O resultado marcou o segundo mês seguido de queda no déficit Segundo o relatório do Departamento de Comércio, o déficit comercial em março caiu ao menor nível desde agosto, quando quase chegou aos US$ 58,5 bilhões. As exportações norte-americanas somaram US$ 114,7 bilhões em março, possivelmente devido à desvalorização do dólar, que torna seus produtos mais baratos. As vendas aumentaram na América Latina, União Européia e China. Ao mesmo tempo, as importações foram de US$ 176,7 bilhões, graças às menores compras de bens industriais e automóveis. Essa redução, porém, não afetou o Brasil, o México, a União Européia, que conseguiram vender mais aos Estados Unidos em março que em fevereiro.