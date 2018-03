Déficit comercial dos EUA cai para US$ 30,71 bilhões em agosto

O déficit comercial dos Estados Unidos caiu para US$ 30,71 bilhões em agosto, do dado revisado de US$ 31,85 bilhões anunciado em julho, informou o Departamento de Comércio do país. Economistas previam, em média, aumento do déficit para US$ 33,6 bilhões. O dado originalmente divulgado para julho havia sido de déficit de US$ 31,96 bilhões. O déficit real, ou ajustado para a inflação, que os economistas usam para medir o impacto do comércio sobre o Produto Interno Bruto (PIB), caiu de US$ 38,75 bilhões em julho para US$ 37,70 bilhões em agosto.

Veja também:

Um ano após auge da crise, economia se recupera

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As medidas do Brasil contra a crise

Dicionário da crise

Como o mundo reage à crise

As exportações dos EUA em agosto aumentaram 0,2%, para US$ 128,22 bilhões, de US$ 128 bilhões de julho. As importações registraram seu primeiro declínio desde maio, passando de US$ 159,85 bilhões em julho para US$ 158,93 bilhões em agosto, um recuo de 0,6%. Os EUA pagaram US$ 17,38 bilhões por suas importações de petróleo bruto em agosto, menos do que os US$ 18,51 bilhões em julho. O preço médio do barril importado aumentou US$ 2,27, para US$ 64,75. O volume de petróleo bruto importado caiu de 296,27 milhões para 268,43 milhões de barris.

Países

Os EUA registraram um déficit comercial de US$ 20,23 bilhões com a China em agosto, menor que o de US$ 20,42 bilhões de julho. As exportações para os chineses aumentaram em US$ 279 milhões entre os dois meses. O déficit comercial dos EUA com alguns outros importantes parceiros comerciais também recuou. Com relação à zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda), o déficit dos EUA caiu de US$ 6,72 bilhões em julho para US$ 4,32 bilhões em agosto; com o Canadá, passou de US$ 2,09 bilhões para US$ 1,51 bilhão.

O déficit dos EUA com o Japão, no entanto, subiu de US$ 3,89 bilhões em julho para US$ 4,34 bilhões em agosto, o maior nível deste ano. O déficit com o México aumentou de US$ 2,93 bilhões em julho para US$ 3,95 bilhões em agosto. As informações são da Dow Jones.