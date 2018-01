Déficit comercial dos EUA com Brasil vai a US$ 1,07 bi O déficit comercial dos EUA com o Brasil subiu para US$ 1,069 bilhão em junho, de US$ 390 milhões em maio, de acordo com dados divulgados pelo Departamento do Comércio dos EUA. O déficit do país com a China cresceu para US$ 14,199 bilhões, de US$ 12,13 bilhões em maio. Com a União Européia, o déficit aumentou de US$ 7,911 bilhões para US$ 10,62 bilhões.