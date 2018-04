Déficit comercial dos EUA diminui para US$ 25,96 bilhões em maio Os Estados Unidos registraram déficit de US$ 25,96 bilhões na balança comercial em maio, uma queda de 9,8% em comparação com o déficit revisado de US$ 28,79 bilhões apresentado em abril, informou o Departamento de Comércio do país. Originalmente, havia sido anunciado um déficit de US$ 29,16 bilhões para abril. Analistas esperavam para maio um déficit de US$ 30 bilhões. As exportações norte-americanas apresentaram o maior aumento desde julho de 2008, de 1,6% em maio ante abril, passando de US$ 121,41 bilhões para US$ 123,31 bilhões. Já as importações, atingiram o menor nível desde julho de 2004, caindo 0,6% em maio ante abril, para US$ 149,27 bilhões. O déficit comercial dos EUA com a China aumentou de US$ 16,75 bilhões para US$ 17,48 bilhões. As exportações dos EUA para a China cresceram 1,6%, para US$ 5,25 bilhões. O déficit dos EUA com outros importantes parceiros comerciais diminuiu. Com o Japão, o déficit caiu de US$ 3,22 bilhões em abril para US$ 1,91 bilhão em maio, o menor nível desde 1984. O déficit com o Canadá recuou de US$ 1,20 bilhão para US$ 628 milhões, o menor nível desde março de 1994. O déficit com o México caiu de US$ 4,12 bilhões para US$ 3,94 bilhões e, com a zona do euro, recuou de US$ 4,16 bilhões para US$ 2,10 bilhões. Por outro lado, o índice Reuters/Universidade de Michigan de confiança do consumidor dos EUA caiu no início de julho para 64,6, ante leitura final de 70,8 em junho, devido às crescentes preocupações sobre um declínio econômico prolongado, a segurança do emprego e o colapso da riqueza. A leitura preliminar de julho, a mais pessimista desde março, veio bem abaixo da mediana das previsões de economistas de 70,5.