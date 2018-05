Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 45,03 bi em maio O déficit comercial dos EUA subiu 12% em maio, para US$ 45,03 bilhões, segundo o Departamento do Comércio. Analistas consultados pela Dow Jones esperavam um déficit consideravelmente menor, de US$ 40,0 bilhões. O déficit de abril foi revisado para US$ 40,15 bilhões, de US$ 40,29 bilhões anteriormente.