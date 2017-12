Déficit comercial dos EUA sobe para R$ 41,77 bi em outubro O déficit comercial dos EUA ampliou-se em outubro, para US$ 41,77 bilhões, de US$ 41,34 bilhões em setembro, informou o Departamento do Comércio. O déficit de setembro foi revisado em leve alta, de US$ 41,27 bilhões na estimativa anterior. Analistas consultados pela Dow Jones previam o déficit em US$ 41,80 bilhões em outubro. As exportações subiram 2,6%, para US$ 87,96 bilhões, maior nível desde março de 2001. As importações cresceram 2,1%, para o recorde de US$ 129,73 bilhões. O déficit dos EUA com seus maiores parceiros comerciais cresceu em outubro. O déficit com a China subiu para US$ 13,57 bilhões em outubro, refletindo importações recorde. Em setembro, estava em US$ 12,692 bilhões. O déficit com o Japão avançou para US$ 6,44 bilhões em outubro, de US$ 5,134 bilhões em setembro. O déficit com a Europa Ocidental subiu para US$ 9,43 bilhões. O déficit com o México avançou para US$ 3,53 bilhões, de US$ 3,27 bilhões em setembro, e com o Canadá caiu para US$ 4,91 bilhões, de US$ 5,26 bilhões em setembro. O déficit com o Brasil subiu para US$ 606 milhões, de US$ 566 milhões em setembro. As informações são da Dow Jones.