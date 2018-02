Déficit comercial dos EUA sobe para US$ 36,5 bilhões

De acordo com o departamento, o déficit real, ajustado à inflação e utilizado pelos economistas para medir o impacto do comércio sobre o Produto Interno Bruto (PIB), subiu para US$ 41,71 bilhões em setembro, ante os US$ 37,86 bilhões registrados em agosto. As exportações cresceram 2,9% em setembro, para US$ 132 bilhões, ante US$ 128,30 bilhões em agosto. Já as importações subiram 5,8% em setembro, para US$ 168,4 bilhões, ante US$ 159,1 bilhões em agosto.

China

O déficit comercial dos Estados Unidos com a China subiu para US$ 22,1 bilhões em setembro, o maior nível em quase um ano. Em agosto, o valor estava em US$ 20,2 bilhões. Já o déficit comercial com o Japão caiu para US$ 4,1 bilhões em setembro, ante US$ 4,3 bilhões em agosto.

O déficit comercial norte-americano com a zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) subiu para US$ 5,5 bilhões em setembro, ante US$ 5,4 bilhões em agosto. O déficit com o México avançou para US$ 4,6 bilhões, ante US$ 4 bilhões em agosto. As informações são da Dow Jones.