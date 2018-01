Déficit comercial dos EUA sobe para US$ 61,04 bi em fevereiro O Departamento do Comércio dos EUA informou que o saldo da balança comercial do país (exportações menos importações) em fevereiro foi deficitário em US$ 61,04 bilhões. A mediana das previsões de 22 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC era de um déficit de US$ 58,80 bilhões em fevereiro. O Departamento do Comércio dos EUA informou que o déficit de fevereiro foi motivado pela acentuada alta do custos do petróleo, do gás natural e de outros suprimentos industriais e pela crescente importação de bens de consumo, tais como medicamentos e vestuário. As importações norte-americanas cresceram 1,6%, para o recorde de US$ 161,52 bilhões. As importações de suprimentos industriais aumentaram US$ 2,33 bilhões, em razão dos custos com petróleo, gás e derivados de petróleo. Mas as importações de bens de capital, excluindo automóveis, caíram US$ 771 milhões no mês. As importações de medicamentos, roupas, brinquedos e produtos artísticos subiram US$ 675 milhões. O preço médio pago em fevereiro pelo barril de petróleo subiu US$ 1,50, para US$ 36,85 em fevereiro, mas o volume de compra caiu para US$ 296,9 milhões de barris, de 322,8 milhões no mês anterior. A conta com compra de petróleo caiu de US$ 11,41 bilhões em janeiro, para US$ 10,94 bilhões. As exportações dos EUA cresceram 0,1%, para US$ 100,48 bilhões, em fevereiro, com o aumento das vendas de bens de consumo e industriais atenuando o declínio das vendas de bens de capital, automóveis e alimentos.