Déficit comercial no Reino Unido é o maior desde janeiro

Economistas esperavam que o déficit caísse para 6,9 bilhões de libras em outubro, com base no dado original de setembro, de déficit de 7,2 bilhões. O déficit comercial britânico com países fora da União Europeia caiu para 3,5 bilhões de libras em outubro, de 3,8 bilhões de libras em setembro. Economistas esperavam déficit de 3,6 bilhões de libras.

França

A França registrou um déficit comercial de 4,39 bilhões de euros (US$ 6,5 bilhões) em outubro, um resultado 56,8% maior que os 2,8 bilhões de euros de setembro. No mês, as exportações somaram 28,26 bilhões de euros, enquanto as importações atingiram 32,65 bilhões de euros.

Em outubro, a França exportou 24 aviões da Airbus, com um valor de 1,15 bilhão de euros, em comparação com os 22 exportados em setembro, no valor de 1,34 bilhão de euros. As informações são da Dow Jones.