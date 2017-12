Déficit da França soma 65,06 bilhões de euros no ano O déficit orçamentário francês no período de janeiro a novembro de 2003 foi de 65,06 bilhões de euros, em comparação com o déficit de 58,57 bilhões de euros de igual período de 2002. A tendência de ampliação do déficit está em linha com as estimativas do governo, segundo o Ministério de Finanças. O ministério prevê que o déficit ao final de 2003 ficará em torno de 56 bilhões de euros. Os gastos do governo subiram apenas 0,8%, para 253,93 bilhões de euros, e foram 1% maiores se descontado o serviço de dívida. O governo afirmou que os gastos estão sob controle. As receitas caíram 2,7%, para 193,46 bilhões de euros, por causa do aumento do montante que o Estado francês contribui para o orçamento da União Européia e dos governo locais do país. A receita com imposto de renda de pessoa física cresceu 10% no ano, equanto as receitas provenientes do imposto sobre valor agregado subiram 1,7%, refletindo uma desaceleração geral da economia. As receitas com impostos corporativos caíram 7,5%, por causa do declínio dos lucros das companhias. As informações são da Dow Jones.