Déficit da Petros já chega a R$ 1,253 bilhão A Petrobrás informou aos acionistas dos Estados Unidos que o Petros - fundo de pensão dos empregados - carrega um déficit atuarial de US$ 540 milhões (R$ 1,253 bilhão ao cambio atual) por causa de um critério não aceito pelas normas contábeis norte-americanas, denominado "geração futura", pelo qual o fundo promete pagar aposentadorias dos inativos com contribuições de novos empregados a serem contratados no futuro. Em valor presente, este déficit decorre da diferença entre dois valores: os compromissos de pagamento de benefícios aos associados superam o patrimônio líquido do Petros. Ele consta do balanço da Petrobrás encerrado em 2000 e divulgado nos EUA, segundo informou ontem o diretor financeiro da estatal, Ronnie Vaz Moreira. O presidente do Petros, Carlos Flory, nega a existência do déficit, embora a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) também o questione e a ex-secretária Solange Paiva Vieira tenha determinado a revisão do critério de "geração futura". Em ofício enviado à direção do Petros, a SPC dimensiona em R$ 1,472 bilhão a insuficiência de recursos decorrente deste critério. Para negar a existência do déficit, Flory recorre a um argumento formal: as normas brasileiras de contabilidade aceitam a transferência do pagamento de aposentadorias para a geração futura. Ocorre que, na Petrobrás, há alguns anos a "geração futura" não se concretiza. Como reconheceu Vaz Moreira, há sete anos a estatal não contrata novos funcionários (só este ano contratou 500 em concurso) e cada vez mais terceiriza os serviços. Na década de 90, o número de funcionários foi reduzido de 65 mil para os 39 mil atuais. Ao longo dos últimos sete anos, a receita que seria gerada pela "geração futura" foi nula, enquanto a despesa com benefícios não parou de crescer com o cada vez mais numeroso contingente de aposentados. Ao analisar a questão, a SPC adverte a direção da Petros: entre 1998 e 2000 o número de participantes ativos (que geram receita) foi reduzido em 8,21%, enquanto o de participantes inativos (que recebem e nada contribuem) cresceu 4,13%, somando 40.078, mais do que o total de contribuintes ativos, que somavam 39.520 ao final de 2000. Com base nesses números, a SPC dimensionou em R$ 1,472 bilhão a insuficiência de recursos da Petros.