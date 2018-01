Déficit da Previdência aumenta em R$ 1,9 bilhão O déficit da Previdência Social em fevereiro foi de R$ 1,977 bilhão. O resultado é 34,5% menor em comparação a janeiro, mas representa uma alta de 69,8% na comparação com o mesmo mês de 2003. No acumulado deste ano, o déficit da Previdência alcança R$ 4,995 bilhões, contra R$ 3,064 bilhões os dois primeiros meses de 2003. Segundo o secretário de Previdência Social, Helmut Swarzer, o resultado de fevereiro já reflete a melhoria do mercado de trabalho neste início de ano. Ele atribuiu a melhoria do resultado do INSS em fevereiro à elevação do teto salarial do funcionalismo, que foi para R$ 2.400, o que dará uma arrecadação extra, no ano, de R$ 1,9 bilhão.