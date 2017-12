Déficit da Previdência bate recorde e chega a R$ 26,4 bi O governo Lula terminou seu primeiro ano com um déficit recorde de R$ 26,4 bilhões, ou 1,7% do PIB, nas contas da Previdência Social, que inclui apenas o pagamento de aposentadorias e benefícios aos trabalhadores da iniciativa privada. O buraco é quase R$ 10 bilhões maior do que o de 2002, mas ainda assim o resultado se mostrou um pouco melhor do que as estimativas recentes da equipe econômica. Até a última programação financeira de dezembro, o governo insistia em projetar um déficit de R$ 27,2 bilhões no INSS. Na prática, essa previsão mais pessimista foi mantida para garantir uma folga no superávit primário (economia para pagamento de juros). De acordo com técnicos do Ministério da Previdência, a redução de cerca de R$ 800 milhões no déficit projetado para a Previdência se deve a R$ 600 milhões a mais que foram arrecadados e a R$ 200 milhões a menos pagos de precatórios. Para o próximo ano, a Previdência está revendo a estimativa de déficit para R$ 29,5 bilhões - R$ 2 bilhões abaixo do previsto no Orçamento, devido à exclusão dos benefícios assistenciais de Renda Mensal Vitalícia do cálculo. O número projetado inclui apenas a reposição da inflação para o salário mínimo (R$ 259). Se o governo decidir conceder um reajuste superior, o impacto será de R$ 1,4 bilhão a mais de despesa para cada R$ 10 de aumento.