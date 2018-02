Déficit da Previdência cai 70% em outubro ante setembro

A Previdência Social registrou em outubro déficit de R$ 2,774 bilhões, uma queda de 69,83% ante o saldo negativo de setembro. O resultado do nono mês do ano, no entanto, foi impactado negativamente pelas despesas com a antecipação da primeira parcela do 13º salário. O resultado reflete uma arrecadação líquida de R$ 14,864 bilhões e despesas com benefícios no mês passado, de R$ 17,639 bilhões. Em comparação com outubro de 2008, O déficit da Previdência Social teve um aumento de 39,1%.

No acumulado de janeiro a outubro deste ano, o déficit da Previdência soma R$ 41,990 bilhões, o que representa um aumento de 16,98% ante o déficit do mesmo período do ano passado, de R$ 35,895 bilhões.