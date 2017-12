Déficit da Previdência cresce 10,3% no 1º trimestre O déficit da Previdência crescer 10,3% no primeiro trimestre deste ano, tomando como comparação o mesmo período do ano passado. O dado, divulgado nesta terça-feira pela secretaria da pasta, mostrou que, em reais, o rombo chegou a R$9,928 bilhões. Em março, o crescimento da dívida foi de 7,3%, na comparação com o mesmo mês de 2005. No período, o montante alcançado foi de R$2,612 bilhões.