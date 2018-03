Déficit da Previdência cresce 14,1% em um ano e bate recorde O déficit da Previdência Social em dezembro foi de R$ 6,603 bilhões, 46,2% acima do registrado em dezembro de 2003, de R$ 4,516 bilhões. No acumulado de 2004, o déficit foi de R$ 32,703 bilhões, 14,1% maior que o déficit acumulado em 2003, de R$ 28,649 bilhões. O saldo negativo registrado pela Previdência em 2004 é recorde, segundo os números divulgados hoje pelo Ministério da Previdência Social. O secretário de Previdência Social, Helmut Schwarzer, afirma que um dos motivos para o crescimento da despesa foi a elevação do valor médio dos benefícios pagos pela previdência social. Em valores reais, o benefício médio passou de R$ 459,74 em 2003 para R$ 498,68, em 2004, com crescimento de 8,5% acima da inflação. Perspectivas Para este ano, o secretário disse que ainda não fez qualquer previsão. Ele adiantou, no entanto, que as despesas da Previdência este ano sofrerão o impacto do aumento real do salário mínimo de 15,38% acima da inflação, previsto para o mês de maio, quando o salário mínimo deverá ser fixado em R$ 300. Só para pagar o reajuste do salário mínimo, a previdência terá um desembolso adicional de R$ 1,8 bilhão. Evolução do déficit da Previdência Social (em R$ bilhões) 2003 2004 Janeiro 1,99 3,16 Fevereiro 1,22 2,07 Março 1,71 1,55 Abril 1,70 2,17 Maio 1,97 2,22 Junho 2,05 2,10 Julho 2,68 2,46 Agosto 2,75 2,61 Setembro 2,48 2,68 Outubro 2,14 2,59 Novembro 3,44 2,48 Dezembro 4,52 6,60 Total 28,64 32,70