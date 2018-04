Déficit da Previdência cresce 17% em janeiro A Previdência Social teve em janeiro um déficit de R$ 6,34 bilhões, 17% a mais que em janeiro de 2008. O resultado reflete um aumento de 5,9% das despesas ante uma expansão das receitas de apenas 0,9%. No ano passado, a arrecadação previdenciária crescia o dobro da taxa de expansão da economia. A queda é resultado do fechamento de vagas no mercado formal de trabalho, que tem impacto direto na arrecadação do INSS. Em janeiro, a arrecadação foi de R$ 12,03 bilhões e os gastos, R$ 3,054 bilhões.