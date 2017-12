Déficit da Previdência cresce 51,5% nos onze meses de 2003 O déficit da Previdência Social teve um aumento de 51,5% de janeiro a novembro deste ano em relação ao mesmo período de 2002. Segundo dados divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, as contas da Previdência acumulam em onze meses um déficit primário de R$ 21,213 bilhões, o equivalente a 1,49% do PIB. No mesmo período do ano passado o déficit das contas da previdência era de R$ 14,001 bilhões, correspondente a 1,15% do PIB. Em novembro, o déficit da previdência subiu para R$ 3,114 bilhões, registrando um aumento de 63,8% em relação ao verificado em outubro, quando foi registrado primário de R$ 1,901 bilhão. Segundo o Tesouro, o aumento do déficit da Previdência de um mês para o outro reflete as despesas com o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas, pago no primeiro dia útil de dezembro. Esse pagamento tem impacto na conta única do Tesouro ainda no mês de novembro. No balanço total, há superávit nas contas do Governo Central As contas do Governo Central (INSS, Tesouro Nacional e Banco Central) apresentaram um superávit primário de R$ 2,316 bilhões no mês de novembro. O Tesouro contribuiu para este resultado com um superávit primário de R$ 5,457 bilhões, anulando parte do déficit primário da Previdência, de R$ 3,154 bilhões no mês. As contas do Banco Central também registraram déficit primário no período, de R$ 26,7 milhões. De janeiro a novembro deste ano, as contas do Governo Central acumulam um superávit primário de R$ 45,344 bilhões, equivalentes a 3,19% do PIB. No mesmo período do ano passado, as contas do Governo Central apuradas pelo Tesouro registravam um superávit primário de R$ 34,911 bilhões, correspondentes a 2,86% do PIB.