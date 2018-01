Déficit da Previdência diminui 5,6% em outubro O déficit da Previdência em outubro totalizou R$ 3,043 bilhões, com queda de 5,6% em relação ao resultado obtido no mesmo período do ano passado. Na comparação com setembro, quando o déficit havia totalizado R$ 8,603 bilhões, houve um recuo de 64,6%. As despesas haviam saltado em setembro porque o governo gastou com a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos benefícios de 2006. Em outubro, a arrecadação líquida da Previdência totalizou R$ 10,314 bilhões, segundo maior valor da série histórica. Já as despesas da Previdência totalizaram R$ 13,357 bilhões para pagar os benefícios previdências e as sentencias judiciais. No ano, o déficit da Previdência soma R$ 37,375 bilhões, com acréscimo de 29,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A arrecadação líquida no ano é de R$ R$ 96,364 bilhões, e as despesas somam R$ 133,740 bilhões.