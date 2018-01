Déficit da Previdência é 66,5% maior do que o de jan/2003 O déficit da Previdência Social em janeiro é 66,5% superior ao verificado em janeiro de 2003. Em janeiro de 2004, a diferença entre a arrecadação e o pagamento de despesas com benefícios do INSS foi negativa em R$ 3,152 bilhões. Em janeiro do ano passado essa diferença foi de R$ 1,892 bilhão. O secretário de Previdência Social, Helmut Schawzer, disse que o aumento do déficit deve-se à elevação das despesas com benefícios previdenciários, provocada pelo aumento do valor médio dos benefícios. As despesas previdenciárias saltaram de R$ 7,824 bilhões, em janeiro de 2003, para R$ 9,002 bilhões, em janeiro de 2004. Nesse período, os benefícios pagos pela Previdência Social tiveram um aumento real de 12,07%.