Déficit da Previdência em abril é o menor em um ano A Previdência Social teve um déficit de R$ 2,013 bilhões em abril, o menor dos últimos 12 meses. O resultado negativo de abril foi 14,6% inferior ao déficit registrado em março passado (R$ 2,358 bilhões), e 9,6% menor ao verificado em abril de 2004 (R$ 2,226 bilhões). No primeiro quadrimestre, o déficit foi de R$ 10,734 bilhões, 16,7% a mais do que no período janeiro-abril de 2004 (R$ 9,199 bilhões). Os números foram divulgados hoje pela Previdência.