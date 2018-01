Déficit da Previdência em junho deve superar meta do Ministério O ministro demissionário da Previdência, Romero Jucá antecipou hoje que o déficit da Previdência no mês de junho foi de R$ 3,147 bilhões. O resultado ficou R$ 594 milhões acima da meta do Ministério, que era de R$ 2,553 bilhões. O saldo negativo resultou do pagamento de benefícios no valor de R$ 11,736 bilhões, ante uma arrecadação de R$ 8,589 bilhões. Ele explicou que os principais fatores que contribuíram para o déficit registrado em junho foram os impactos do reajuste do salário mínimo, que serve de piso para os benefícios pagos pela Previdência e também a correção, pela inflação acumulada até maio, dos benefícios com valor superior ao salário mínimo. Esses benefícios de maior valor são reajustados em junho de cada ano. Apesar de o déficit ter ficado acima da meta, Jucá destacou que a arrecadação também ficou acima do previsto, o que o levou a garantir que será cumprida a meta de reduzir o déficit projetado para este ano de R$ 40 bilhões para R$ 32 bilhões. Jucá antecipou os números durante entrevista coletiva em que fez um balanço de sua gestão de quatro meses à frente do Ministério da Previdência.