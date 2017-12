Déficit da Previdência em outubro foi de R$ 2,554 bi A Previdência Social registrou em outubro um déficit de R$ 2,554 bilhões, praticamente o mesmo verificado no mês de setembro. A Previdência explica que o crescimento de 2,9% na arrecadação foi suficiente para compensar o aumento da despesa. No ano, de janeiro a outubro, o déficit alcança R$ 22,636 bilhões, 10,8% superior ao resultado acumulado no mesmo período de 2003. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Previdência Social.