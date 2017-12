Déficit da Previdência em setembro é de R$ 2,219 bi O déficit da Previdência atingiu em setembro R$ 2,219 bilhões. No mês, a arrecadação líquida somou R$ 6,603 bilhões, com despesas totalizamdo R$ 8,822 bilhões. Em agosto deste ano, as contas do INSS ficaram no vermelho em R$ 2,187 bilhões. Na comparação com setembro de 2002, o resultado negativo do mês passado aumento em 33,9% . No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o déficit do INSS já atinge R$ 16,516 bilhões, um re sultado 26,2% superior ao verificado no mesmo período de 2002, quando o déficit acumulado atingiu R$ 13,085 bilhões. O déficit registrado nos primeiros nove meses do ano praticamente atinge todo o resultado de 2002, quando, ao final do ano as contas da Previdência ficaram em vermelho em R$ 17 bilhões.