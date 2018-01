Déficit da Previdência sobe 11,1% em fevereiro A Previdência registrou déficit de R$ 2,795 bilhões em fevereiro deste ano, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 20, pela Secretaria da Previdência Social. O número representa um crescimento real de 11,1% na comparação com fevereiro do ano passado, quando o déficit da Previdência atingiu R$ 2,517 bilhões. Na comparação com janeiro, quando o déficit havia totalizado R$ 3,711 bilhões, o resultado do mês passado teve queda real de 24,7%. Segundo os dados, em fevereiro, a arrecadação totalizou R$ 10,436 bilhões e as despesas totalizaram R$ 13,232 bilhões.