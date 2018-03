Déficit da Previdência ultrapassa R$ 42 bi em 2006 O déficit do regime geral de Previdência em dezembro de 2006 somou R$ 2,054 bilhões, elevando para R$ 42,065 bilhões o déficit acumulado no ano passado. Em todo o ano de 2005, o déficit acumulado foi de R$ 37,576 bilhões. Ou seja, no ano passado houve um crescimento de 11,9% em relação a 2005. Na comparação de dezembro com o mesmo mês de 2005 houve uma redução de 70% no saldo negativo do INSS porque em 2006 o governo pagou aos aposentados e pensionistas o 13º salário em duas etapas, sendo uma em setembro e a segunda em dezembro. A arrecadação líquida total de 2006 atingiu R$ 123,520 bilhões, o que significou 13,9% de aumento em relação a arrecadação de 2005 (R$ 108,434 bilhões). Por outro lado, as despesas com benefícios em 2006 somaram R$ 165,585 bilhões, que significou aumento de 13,4% ante 2005 (R$ 146 bilhões).