Déficit do governo central grego cai para ? 1,5 bi O déficit orçamentário do governo central da Grécia caiu para 1,5 bilhão de euros no período de janeiro a junho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério de Finanças. No mesmo período do ano passado o déficit havia sido de 3,3 bilhões de euros. Para o país cumprir as metas fiscais combinadas com os credores internacionais, o déficit no primeiro semestre não poderia superar 3,9 bilhões de euros.