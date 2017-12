Déficit do INSS foi de R$ 1,497 bilhão em março O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) apresentou em março um déficit de R$ 1,497 bilhão. No mês, a arrecadação atingiu R$ 5,712 bilhões enquanto que os pagamentos de beneficícios somaram R$ 7,209 bilhões. Em relação a março de 2002, o crescimento do déficit foi de 11,2%. No primeiro trimestre do ano, o déficit entre arrecadação e benefícios está acumulado em R$ 4,356 bilhões. No mesmo período do ano passado, o déficit foi de R$ 3,852 bilhões. Os números foram divulgados hoje pelo secretário de Previdência Social, Helmut Schwarzer.