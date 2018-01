Déficit do setor eletroeletrônico pode cair 44,8% O déficit comercial do complexo eletrônico deve ficar este ano em torno de US$ 3,2 bilhões, quase a metade do registrado no ano passado. O resultado é melhor que a expectativa inicial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que previa um saldo negativo de US$ 3,5 bilhões. Em 2001, o déficit comercial do complexo eletrônico atingiu US$ 5,8 bilhões. Se confirmado o desempenho, o déficit no setor neste ano teria uma redução de 44,8% em comparação com 2001. O secretário-executivo do Ministério, Benjamin Sicsú, disse que a melhora da balança comercial do setor se deve a dois fatores: substituição de importações e redução dos investimentos das empresas de telecomunicações. De janeiro a novembro deste ano, as importações de eletrônicos caíram 35% em relação ao mesmo período de 2001. "Nós conseguimos reduzir as importações em US$ 350 milhões este ano com a produção de componentes na Zona Franca de Manaus", disse Sicsú. Na área de telecomunicações, o secretário acredita que as empresas encerraram no ano passado o ciclo de investimentos em grandes estruturas físicas e que o setor agora passará a investir em equipamentos que otimizem a rede. "Nós nunca mais teremos investimentos em telecomunicações no mesmo nível de 2001", afirmou. De janeiro a novembro de 2001, as empresas de telecomunicações importaram US$ 3,3 bilhões. Neste ano, as importações, no mesmo período, foram de US$ 1,3 bilhão. No ano passado, as importações chegaram a US$ 400 milhões por mês. Em 2002, elas estão na faixa dos US$ 150 milhões mensais. Sicsú acredita que o movimento de substituição de importações no complexo eletroeletrônico deve continuar no próximo ano. Segundo ele, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) aprovou nesta semana o projeto da Flextronics para produção de baterias para celular com níveis de substâncias tóxicas aceitos internacionalmente. A fábrica, que deve começar a produzir dentro de 3 ou 4 meses, além de abastecer o mercado doméstico, será pioneira no Brasil na exportação de baterias para celular. A Panasonic também passará a produzir alto-falantes na Zona Franca de Manaus. Segundo o secretário, o Brasil importa US$ 40 milhões por ano em alto-falantes, principalmente da China. "Em dois ou três anos, estas importações devem cair para algo em torno de US$ 5 milhões ou US$ 6 milhões", disse o secretário. Para ele, o Brasil deve passar a buscar investimentos para a produção de discos flexíveis, equipamentos óticos e microeletrônicos. Sicsú disse ainda que a Lei de Informática, que entrou em vigor em janeiro desde ano, ajudou a promover a substituição de importações. A Lei reduz o IPI de 15% para 2,3% para as empresas que cumprirem o Projeto Produtivo Básico (PPB) e investirem 5% do faturamento em pesquisa. "A redução do IPI é uma grande proteção porque quem importa paga 15% de IPI", explicou. "Com a Lei de Informática, não importamos mais produto final." A queda no déficit comercial do setor de eletroeletrônicos não é decorrente de elevação das exportações brasileiras na área. De janeiro a novembro, as exportações de eletroeletrônicos estão 5% menores que no mesmo período de 2001. A retração, conforme Sicsú, é conseqüência da queda de mais de 80% das vendas para a Argentina. Em 2001, por exemplo, o Brasil vendeu para a Argentina US$ 95 milhões em computadores e US$ 53 milhões em monitores de vídeo. Este ano, as exportações caíram, respectivamente, para US$ 23 milhões e US$ 24 milhões. A retração só não foi maior em função do aumento das vendas para os Estados Unidos, principalmente de aparelhos celulares.