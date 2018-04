Déficit do Tesouro argentino tem forte queda O Ministério da Economia da Argentina informou que o Tesouro teve um déficit de 519 milhões de pesos em abril, bem inferior ao déficit de 907,1 milhões de pesos registrado em abril do ano passado. Sem contar os repasses de recursos para as Províncias, a o Tesouro argentino teve um déficit de 435 milhões de pesos em abril deste ano, após um déficit de 793,4 milhões de pesos no mesmo mês de 2001. As despesas do governo federal argentino somaram 1,67 bilhão de pesos em abril deste ano, de 2,04 bilhões de pesos no mesmo mês do ano passado. A receita ficou em 1,26 bilhão de pesos no mês passado, de 1,28 bilhão de pesos em abril de 2001.