Déficit dos EUA cai para US$ 135 bilhões no trimestre O déficit norte-americano em conta corrente caiu para US$ 135 bilhões durante o terceiro trimestre, de US$ 139,4 bilhões no período anterior, informou o Departamento do Comércio. O déficit do segundo trimestre foi revisado em alta, de estimativa anterior de US$ 138,7 bilhões. Analistas espervam por déficit maior no terceiro trimestre, de US$ 136,2 bilhões. O déficit com bens e serviços caiu para US$ 121,3 bilhões no período, de US$ 124,2 bilhões no trimestre anterior. As transferências estrangeiras, como pagamentos em ajuda para organizações internacionais, contribuíram em US$ 16,3 bilhões para o déficit em conta correntee. As transferências estrangeiras totalizaram US$ 16,9 bilhões durante o segundo trimestre. O lucro com investimentos atingiu superávit de US$ 3,8 bilhões, já que os norte-americanos ganharam mais com seus investimentos no exterior do que os estrangeiros com investimentos norte-americanos. Investimento externo direto tem queda forte O relatório sobre a conta corrente do governo norte-americano mostrou interesse menor dos estrangeiros por títulos do Tesouro dos EUA, por ações e acentuada queda nos investimentos diretos durante o terceiro trimestre. Segundo o Departamento do Comércio, os estrangeiros compraram US$ 49,9 bilhões em títulos do Tesouro norte-americano durante o terceiro trimestre, abaixo dos US$ 55 bilhões adquiridos no segundo trimestre. O fluxo de investimento externo em ações foi negativo em US$ 3,5 bilhões, contra fluxo positivo de US$ 20,6 bilhões durante o segundo trimestre. O relatório mostrou também que os estrangeiros adquiriram US$ 13 bilhões de bônus emitidos por empresas ou por agências subsidiadas pelo governo, bem abaixo dos US$ 65,4 bilhões do segundo trimestre. Os investimentos diretos despencaram para US$ 8,1 bilhões, de US$ 20,6 bilhões no segundo trimestre. As informações são da Dow Jones.