Déficit dos EUA preocupa, mas é "transitório", afirma Snow A administração do presidente George W. Bush não está feliz com o tamanho do déficit orçamentário dos EUA, mas avalia o atual déficit como "transitório", segundo informou o secretário do Tesouro, John Snow. "O déficit é maior do que nós gostaríamos de ver, mas isso é compreensível", disse Snow em entrevista à rádio WBAP. Em 2003, os EUA acumularam um déficit orçamentário recorde de US$ 374 bilhões e deverão registrar um outro déficit recorde no ano fiscal de 2004. De acordo com projeções da Casa Branca, o déficit de 2004 poderá atingir US$ 500 milhões, ou cerca de 4,5% do PIB. Déficits orçamentários recordes não são uma surpresa à luz da recessão de 2001, de 11 de setembro de 2001, dos ataques terroristas e da guerra no Iraque, disse Snow. "Apesar de tudo, por causa da liderança do presidente, a economia tem lidado com essas enormes tempestades muito bem e está num bom curso", afirmou o secretário. Snow defendeu os cortes de impostos promovidos pelo presidente Bush, dizendo que foram "absolutamente essenciais" para impulsionar a economia dos EUA para adiante. Bush quer tornar esses cortes de impostos permanentes. "Há um ano havia uma preocupação real de que a economia estivesse numa fraca recuperação na melhor das hipóteses e que esta poderia não se sustentar. Hoje, claramente há uma forte recuperação em andamento", disse. Os déficits se tornam a principal preocupação quando são persistentes, grandes e em expansão, mas o atual déficit é "transitório, irá cair e será reduzido pela metade" como porcentual do PIB, disse Snow. A administração Bush pretende cortar o déficit para 2% do PIB ao longo dos próximos cinco anos, prometeu Snow. As informações são da Dow Jones.