Déficit dos fundos de pensão diminuiu O déficit atuarial dos fundos de pensão diminuiu em R$ 3,6 bilhões no último ano. O ministro da Previdência Social, José Cechin, informou ontem que essa redução foi possível devido a ajustes feitos a partir de 2001 que levaram ao aporte de recursos das empresas patrocinadoras. Também contribuiu para a queda do déficit o cancelamento de provisões do Imposto de Renda. Os fundos de pensão que aderiram à proposta feita pela Receita Federal para quitar o Imposto de Renda atrasado, sem multa e juros, puderam reverter do seu balanço parte do dinheiro reservado para esse pagamento. Os dados divulgados mostram que a falta de recursos dos fundos de pensão para honrar os pagamentos de benefícios concedidos e a conceder era de R$ 17,23 bilhões no segundo semestre de 2001. Desse total devem ser retirados R$ 4,37 bilhões para o aporte de recursos feitos pelas empresas patrocinadoras no ano passado e mais R$ 4,13 bilhões, que foram objeto de contratos assinados por 19 fundos de pensão com suas empresas patrocinadoras, para o equilíbrio atuarial ao longo do tempo. Sobrou um rombo de R$ 8,73 bilhões distribuído por 66 entidades. Esse é o montante que foi reduzido para R$ 5,1 bilhões, principalmente devido ao estorno das provisões feitas para o pagamento do Imposto de Renda. O secretário de Previdência Complementar, José Roberto Savóia, disse que os contratos para a cobertura do déficit restante devem ser assinados entre as empresas patrocinadoras e seus fundos de pensão até o final do primeiro semestre. O ministro da Previdência Social explicou que a secretaria fez uma análise criteriosa da situação de cada fundo, baseado ainda no balanço de 2000. "Os dados de 2001 ainda estão sendo avaliados", disse. Cechin argumentou que a situação patrimonial dos fundos de pensão de 2000 para 2001 não deve sofrer alteração radical, mesmo levando em consideração a perda que as entidades sofreram com as aplicações em renda variável (ações). A queda do déficit, no entanto, não indica uma situação permanente. Brevemente os fundos de pensão terão de fazer novos cálculos atuariais que, possivelmente, implicarão novos aportes de recursos. Segundo Cechin, os cálculos para se chegar à atual situação patrimonial das entidades foram feitos com base na formação de reservas equivalentes a 100% para os benefícios já concedidos e 70% para os benefícios a conceder. Só que a nova lei do setor, de maio passado, exige reservas também de 100% para os benefícios a conceder. O prazo e a forma dessa adequação serão decididos pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Também caberá ao Conselho definir como se dará a portabilidade prevista em lei, o que deverá acontecer na reunião do mês de maio. Com essa portabilidade, o beneficário poderá mudar de fundo, mantendo o valor já aplicado, tanto os dele quanto os da patrocinadora. O ministro disse que a regulamentação da lei está para sair. Ele encaminhará a minuta de decreto no início da próxima semana para a Casa Civil. Dos mais de 100 artigos previstos originalmente, ficaram 44.