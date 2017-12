Déficit em conta corrente da UE cresce 375% em 2005 A balança de conta corrente (resultado das exportações menos as importações acrescidos de outras despesas alfandegárias) dos países da União Européia (UE) teve um déficit 375% maior do que o registrado em 2004, atingindo em todo ano passado 88 bilhões. No último trimestre do ano, o déficit por operações correntes chegou a 26,1 bilhões de euros, 72% a mais que nos três últimos meses de 2004. Quanto à zona do euro, o déficit corrente chegou a 29 bilhões de euros. O superávit dos serviços ficou em 31,4 bilhões de euros.