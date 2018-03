Déficit em conta corrente da zona do euro cai em outubro O déficit em conta corrente da zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) caiu para 4,6 bilhões de euros (US$ 6,6 bilhões) em outubro, de déficit de 5 bilhões de euros em setembro. Em base sazonalmente ajustada, as exportações subiram para 111,7 bilhões de euros em outubro, de 106,1 bilhões de euros em setembro, enquanto as importações avançaram para 103,4 bilhões de euros em outubro, de 102,3 bilhões de euros em setembro.