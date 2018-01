Déficit em conta corrente de 2002 é o menor desde 1994 O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, informou hoje que o déficit em transações correntes do balanço de pagamentos em 2002 ficou em US$ 7,758 bilhões (1,67% do PIB). O valor é o menor desde 1994, quando o déficit em conta corrente ficou em US$ 1,881 bilhão (0,33% do PIB). Em relação a 2001, o ajuste foi de US$ 15 bilhões, ou cerca de 3% do PIB. O déficit em conta corrente de 2001 somou US$ 23,212 bilhões (4,55% do PIB). Em dezembro do ano passado, o déficit em conta corrente foi de US$ 106 milhões, antes US$ 174 milhões de novembro. O déficit em conta corrente de dezembro de 2001 totalizou US$ 1,783 bilhão. Para o mês de janeiro corrente, o chefe do Depec estima que o déficit em conta corrente ficará na casa dos US$ 300 milhões. Dívida externa A dívida externa brasileira caiu US$ 2,494 bilhões entre setembro e outubro de 2002. De acordo com os dados divulgados hoje pelo chefe do Depec do Banco Central (BC), Altamir Lopes, a dívida externa caiu de US$ 212,873 bilhões, em setembro, para US$ 210,379 bilhões, em outubro. Conta de capital A conta de capital e financeira fechou o ano passado com superávit de US$ 12,003 bilhões. Desse total, US$ 11,480 bilhões vieram de empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Em 2001, a conta de capital e financeira havia sido superavitária em US$ 27,925 bilhões, sendo US$ 6,639 bilhões do FMI. Em dezembro, a conta de capital teve um superávit de US$ 2,059 bilhões em função do ingresso de US$ 2,974 bilhões de recursos do FMI. O chefe do Depec informou também que o balanço de pagamentos fechou o ano passado com superávit de US$ 302 bilhões, sendo que o resultado de dezembro foi superavitário em US$ 1,412 bilhão, também influenciado pela entrada de recursos do FMI. Em 2001, o balanço de pagamentos havia registrado superávit de US$ 3,307 bilhões.