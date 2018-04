Déficit em conta corrente deve ficar em US$ 18 bi O diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Beny Parnes, disse que o déficit de conta corrente deverá ficar "abaixo ou ao redor" de US$ 18 bilhões neste ano, ante a mais recente projeção do BC de um déficit de US$ 20 bilhões. No ano passado, o Brasil registrou um déficit de conta corrente de US$ 23 bilhões. Um dos pontos que deverá contribuir para uma melhora no déficit de conta corrente, segundo Parnes, é a expectativa de um desempenho acima do esperado da balança comercial. "O superávit da balança comercial deverá ficar provavelmente acima de US$ 6 bilhões neste ano", afirmou Parnes a analistas de Wall Street. Os dividendos remetidos ao exterior pelas multinacionais - fator que causou preocupação em junho, quando foi registrado o envio de mais de US$ 700 milhões em dividendos e lucros para as matrizes no exterior - voltaram à média tradicional nos meses de julho e agosto, segundo Parnes. "Tradicionalmente, esse número é de US$ 300 milhões a US$ 350 milhões por mês", explicou. O diretor de BC ressaltou que os gastos com viagem e turismo também estão caindo rapidamente. "No geral, o quadro dos números de conta corrente no Brasil está melhorando a cada dia", disse. Ele afirmou que o fluxo de investimento direto de estrangeiros (FDI, em inglês) ainda continua atendendo as necessidades de financiamento de conta corrente. "Junho registrou fluxo de FDI de US$ 1,5 bilhão. Os números para julho caíram um pouco, mas estão estabilizados num patamar suficiente para financiar o déficit de conta corrente", explicou Parnes.