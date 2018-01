Déficit em conta corrente deve ser o menor desde 1994 O chefe do Departamento Econômico do Banco Central (Depec), Altamir Lopes, comentou que o déficit em transações correntes projetado para o ano, de US$ 8,3 bilhões, será o menor desde 1994. Em 2001, lembrou ele, o déficit em transações c orrentes fechou em US$ 23,2 bilhões. Em relação ao PIB, o déficit projetado para o ano é de 1,8% em 2002, ante 4,55% em 2001. Ele destacou que este é um ajuste de uma grande magnitude, um ano muito favorável para as contas externas. Altamir afirmou que foi um ajuste que não está vinculado somente à taxa de câmbio mas também se deve ao processo de substituição de importações e conquista de novos mercados. Segundo ele, o ajuste trouxe melhoras no saldo da balança comercial, nas contas de remessa de rendas, e na conta de serviço, e que assegura um bom resultado para 2003. Destacou ainda, como dado importante, o fato de que o déficit em transações do mercado - que é demanda real de divisas - ficará em torno de US$ 5 bilhões, ante US$ 20 bilhões em 2001. O chefe do Depec ressaltou que está havendo uma recuperação das taxas de rolagem da dívida externa privada. Em novembro, esta taxa ficou em 78% em novembro ante 60% em outubro. Em dezembro, a taxa de rolagem está em 51%. O chefe do Depec destacou, porém, uma mudança importante na composição da taxa de rolagem: a dos empréstimos diretos já é de 122% e a dos papéis notes e commercial papers 13%.