Déficit em conta corrente é o menor desde janeiro de 1997 O déficit em transações correntes do Brasil com o exterior em julho foi de US$ 550 milhões, ante US$ 1,294 bilhão em junho deste ano e US$ 2,037 bilhões em julho do ano passado. Segundo informou o Departamento Econômico do Banco Central, o déficit de julho deste ano foi o menor registrado pelo BC desde janeiro de 1997. De janeiro a julho deste ano, o déficit em conta corrente foi de US$ 8,831 bilhões. O valor corresponde a 2,85% do PIB do período. Em igual período do ano passado, o déficit em conta corrente havia sido de US$ 15,378 bilhões, que correspondiam a 5,27% do PIB. No período de 12 meses até julho, o déficit em conta corrente ficou em US$ 16,666 bilhões, que correspondiam a 3,19% do PIB. Em junho, o déficit em 12 meses estava em US$ 18,153 bilhões (3,50% do PIB). Em julho do ano passado, o déficit acumulado em 12 meses era de US$ 27,353 bilhões, ou 5,02% do PIB. Balanço de pagamentos O balanço de pagamentos teve déficit de US$ 2,393 bilhões em julho. O resultado é pior do que o superávit de US$ 8,677 bilhões alcançado em junho. E também é superior ao déficit de US$ 1,938 bilhão de julho do ano passado. No período de janeiro a julho deste ano, o balanço de pagamentos registrou superávit de US$ 2,975 bilhões. Em igual período do ano passado, o superávit do balanço de pagamentos estava em US$ 2,988 bilhões. O Banco Central também informou que a conta de capital e financeira do balanço de pagamentos teve um déficit de US$ 1,293 bilhões em julho, contra um superávit de US$ 10,343 bilhões em junho. Em julho do ano passado, a conta de capital e financeira havia registrado um déficit de US$ 55 milhões. No período de janeiro a julho de 2002, essa conta apresenta um superávit de US$ 13,789 bilhões, contra superávit de US$ 16,140 bilhões em igual período ano passado. Para ler mais sobre os números das contas públicas divulgados hoje pelo BC, clique Aqui.