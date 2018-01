Déficit em conta corrente em novembro foi de US$ 174 milhões O déficit em transações correntes do balanço de pagamentos de novembro foi de US$ 174 milhões, segundo divulgou hoje o Departamento Econômico do Banco Central (Depec). O valor é maior que o déficit de US$ 34 milhões de outubro, mas muitíssimo inferior ao déficit de US$ 1,554 bilhão de novembro do ano passado. No período de janeiro a novembro o déficit em conta corrente está acumulado, segundo o BC, em US$ 7,497 bilhões (1,75% do PIB). Este valor é inferior ao déficit de US$ 21,430 bilhões (4,56% do PIB), de igual período do ano passado. No acumulado de 12 meses até novembro, o déficit em conta corrente está em US$ 9,279 bilhões, que correspondem a 1,98% do PIB. Em novembro do ano passado, o déficit acumulado em 12 meses era de US$ 24,370 bilhões, que equivaliam a 4,69% do PIB. O Banco Central, ao mesmo tempo, projetou para dezembro um déficit em conta corrente de US$ 858 milhões e reduziu sua estimativa de déficit para 2002 de US$ 8,6 bilhões (1,89% do PIB) para US$ 8,355 bilhões (1,80% do PIB). A projeção para o déficit em conta corrente em 2003 também foi revista de US$ 8,158 bilhões (1,69% do PIB) para US$ 6,557 bilhões (1,66% do PIB).