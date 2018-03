Déficit em conta corrente foi de US$ 197 milhões em fevereiro O déficit em conta corrente do balanço de pagamentos de fevereiro foi de US$ 197 milhões, segundo informou hoje o Departamento Econômico do Banco Central. O resultado é pior do que o alcançado em janeiro, quando o BC registrou um superávit em conta corrente de US$ 156 milhões. Em fevereiro do ano passado, o déficit em conta corrente foi de US$ 1,074 bilhão. A conta de capital, ainda segundo o BC, apresentou em fevereiro um superávit de US$ 194 milhões, contra um déficit de US$ 191 milhões, registrado em janeiro último. Em fevereiro do ano passado a conta de capital tinha registrado um superávit de US$ 1,071 bilhão. O balanço de pagamentos fechou o mês de fevereiro com um déficit de US$ 453 milhões, contra um superávit de US$ 713 milhões, alcançado em janeiro. Em fevereiro de 2002 o balanço de pagamentos havia regis trado um déficit de US$ 358 milhões. Acumulado janeiro e fevereiro O déficit em conta corrente de janeiro a fevereiro deste ano está acumulado em US$ 41 milhões (0,06% do PIB). Em igual período do ano passado, o déficit em conta corrente estava em US$ 2,48 bilhões (3,19% do PIB). No período de janeiro a fevereiro de 2003, a conta de capital e financeira apresenta um superávit acumulado de US$ 4 milhões contra um superávit de US$ 2,947 bilhões em igual período do ano passado. O balanço de pagamentos, por sua vez, apresenta um superávit acumulado de US$ 260 milhões de janeiro a fevereiro de 2003. Em igual período do ano passado, o superávit estava em US$ 148 milhões. A projeção do BC para o déificit em conta corrente de 2003 foi reduzida de US$ 5,581 bilhões (1,27% do PIB) para US$ 4,191 bilhões (0,95% do PIB). Em 12 meses O déficit em conta corrente do balanço de pagamenos acumulado em 12 meses até fevereiro estava em US$ 5,550 bilhões (1,22% do PIB). Em 12 meses até janeiro, o déficit acumulado em 12 meses era de US$ 6,427 bilhões (1,41% do PIB). Em fevereiro de 2002, o déficit em 12 meses estava acumulado em US$ 21,399 bilhões (4,28% do PIB).