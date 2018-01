Déficit externo é o maior do ano A piora nas contas externas do País no mês passado foi causada pelo pagamento de US$ 2,414 bilhões em juros da dívida externa. A pressão veio também dos US$ 196 milhões quitados antecipadamente ao Fundo Monetário Internacional (FMI), ao Banco de Compensações Internacionais e ao Banco do Japão, por conta do pacote de socorro concedido no fim de 1998. Nos últimos 12 meses, as transações correntes ficaram deficitárias em US$ 23,823 bilhões, ou 4,06% do PIB. Para o ano todo, a expectativa do governo é que a conta de transações correntes seja negativa entre US$ 23 bilhões a US$ 25 bilhões. Essa piora porém, não preocupa o governo. Dependência externa O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes, explica que o ingresso de investimentos diretos nos últimos 12 meses foi de US$ 28,872 bilhões. Este volume é suficiente para o financiamento do País, mas mostra a dependência externa do Brasil. Isso preocupa os analistas, já que implica em despesas futuras, como o pagamento de juros e dividendo. A saída é aumentar as exportações, o que diminuiria a vulnerabilidade das contas brasileiras. Segundo Lopes, a expectativa de melhora nas transações correntes, mais de um ano depois da desvalorização cambial, foi frustrada porque os preços dos produtos exportados pelo Brasil continuam baixos. A recuperação desses preços teria garantido um melhor desempenho da balança comercial. Além disso, o Brasil enfrenta barreiras externas para exportar seus produtos, e barreiras internas, como o atraso tecnológico, o excesso de impostos e a falta de uma política exportadora mais agressiva. Outro peso na balança comercial é a importação. Com o reaquecimento da economia, há uma pressão de crescimento sobre as importações. O esforço exportador do País, portanto, precisa ser ainda maior para pagar este aumento de importações e ainda sobrar dinheiro.