Déficit fiscal argentino já atinge 85% do previsto O déficit fiscal do primeiro trimestre deste ano seria de 2,625 bilhões de pesos. Ou, em três meses, 85% do total previsto no Orçamento nacional para 2002, de 3 bilhões de pesos, considerada "demasiado otimista" pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Os dados são da Fundação Capital, um dos principais centros de estudos econômicos da Argentina, que indicam ainda que o gasto primário do trimestre aumentou 1,5 bilhão de pesos em comparação ao mesmo período do ano passado. O pessimismo aumenta no país. O presidente da Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, afirmou que a indústria automotiva voltará à "hiper-depressão" no próximo mês, depois da leve melhora de março (aumento de 42,7%, comparado a fevereiro). Para Ratazzi, as vendas atuais, de 15 mil unidades, são fruto da "depressão". Em maio, ele acredita, elas cairão para menos de 10 mil unidades. Inflação - O ex-secretário da Fazenda, Manuel Solanet, afirmou que a inflação anual será de 100%, seguindo o raciocínio de que a população acaba transferindo pelo menos 50% da desvalorização do dólar para os preços. Assim, uma desvalorização de 200% implica inflação de pelo menos 100%. O peso já desvalorizou 180% este ano. Para o economista José Luis Espert, o patamar "mínimo" da inflação, este ano, será de 45%. Mas, "com esta política econômica não tenho dúvidas de que a situação vai se agravar". Pela previsão otimista do vice-ministro da Economia, Jorge Todesca, "com US$ 1 a 2,50 pesos, a inflação seria de 45% neste ano. Mas o dólar vai cair". Oficialmente, a previsão é de que a inflação fique em 15%; extra-oficialmente, já se admite que chegue a 30%.