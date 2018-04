Déficit fiscal dos EUA supera US$ 1 trilhão pela primeira vez

O déficit orçamentário dos Estados Unidos ultrapassou pela primeira vez a marca de US$ 1 trilhão no acumulado do ano fiscal 2009, que vai de outubro a junho, somando US$ 1,086 trilhão. Confira especial multimídia: Dólar, o fim de uma era da economia mundial? Em igual período do ano fiscal 2008, o déficit acumulado era de US$ 285,85 bilhões. Somente em junho, o déficit americano foi de US$ 94,32 bilhões, ante um superávit de US$ 33,55 bilhões no mesmo mês do ano passado, informou o Departamento do Tesouro. A Casa Branca prevê que o déficit deva chegar a US$ 1,841 trilhão neste ano fiscal, superando de longe o déficit recorde de US$ 454,8 bilhões apurado no exercício de 2008. Mas é provável que o Tesouro reveja para cima a estimativa até o fim do mês, já que a recuperação da atividade econômica ficou aquém do esperado. Para o ano fiscal 2010, o governo americano calcula que o déficit será de US$ 1,26 trilhão. O Tesouro americano informou ainda que, entre junho do ano passado e junho de 2009, o governo devolveu US$ 150 bilhões em impostos, desembolsou US$ 700 bilhões em ajudas ao sistema financeiro e aprovou mais de US$ 20 bilhões para socorrer as montadoras Chrysler e General Motors. Além disso, banca os gastos de dois conflitos e começou a liberar parte dos US$ 787 bilhões reservados a um plano de estímulo econômico. Em junho, as despesas da administração do presidente Barack Obama somaram US$ 309,682 bilhões, ante US$ 226,365 bilhões em junho de 2008. No acumulado dos nove meses até junho, os gastos do governo federal americano somam US$ 2,67 trilhões, ante US$ 2,22 trilhões registrados em igual período do ano fiscal 2008. O gasto bruto do Programa de Recuperação de Ativos Problemáticos (Tarp) soma US$ 147,21 bilhões no ano fiscal 2009 até junho. RECUPERAÇÃO O secretário do Tesouro americano, Timothy Geithner, afirmou ontem que é possível que a economia americana e a mundial voltem a crescer no médio prazo, mas ainda há sérias ameaças. "Temos um poderoso conjunto de políticas entrando em funcionamento. Creio que há uma boa oportunidade de vermos a economia dos Estados Unidos, assim como a economia mundial, entrando em recuperação, crescendo novamente nos próximos trimestres", declarou Geithner ontem após reunião em Londres com o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, e seu ministro de finanças, Alistair Darling. "Mas, no meu ponto de vista, há desafios e riscos importantes a superar", disse. Para Darling, a economia britânica deve voltar a crescer no fim deste ano. AGÊNCIAS INTERNACIONAIS